Milan, emergenza in attacco: Pioli pesca in Primavera

Lorenzo Colombo potrebbe diventare una risorsa per Pioli. Il Milan è in emergenza in attacco dopo l’infortunio di Ibrahimovic.

Con l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic, il Milan di fatto si ritrova senza prime punte. Rafael Leao e Ante Rebic sono due attaccanti, ma nessuno dei due è un centravanti vero. Infatti entrambi adorano giocare larghi o comunque con un raggio d’azione più ampio.

Stefano Pioli sta valutando ogni ipotesi in vista della possibile ripresa del campionato. Può giocare con il 4-2-3-1, con Leao punta e Rebic esterno a sinistra, oppure con il 4-4-2, con i due insieme in avanti.

Ma la soluzione migliore potrebbe essere in casa: infatti stando alle indiscrezioni provenienti da Milanello, Pioli starebbe pensando di dare una chance a Colombo, il giovane centravanti della Primavera.

Quest’anno ha fatto molto ben con la squadra di Giunti e si è allenato spesso con la prima squadra. Ecco perché non è da escludere che il ragazzo possa diventare una risorsa. E occhio anche a Daniel Maldini, compagno di squadra di Colombo in Primavera.

Anche Daniel, però, non è di certo un centravanti. Come Rebic e Leao, ama partire da più lontano. In una situazione del genere, comunque, il più piccolo dei Maldini potrebbe avere un’altra chance. Ricordiamo che ha già debuttato in Serie A contro l’Hellas Verona.

