Serie A – Via libera alla ripartenza

Via libera, la Serie A riparte. L’incontro tra le massime istituzioni del calcio è appena terminato con la buona notizia per tutti gli appassionati

E’ arrivato il verdetto. Il calcio italiano è pronto a ripartire, quasi certamente il prossimo 13 giugno. La decisione è arrivata dopo una riunione, in videoconferenza, tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il presidente della Figc Gabriele Gravina, il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, quello della Lega B Mauro Balata, dei Dilettanti Cosimo Sibilia, Damiano Tommasi per l’AIC, Renzo Ulivieri per l’Assoallenatori e Marcello Nicchi per l’AIA.

Spadafora – come riporta la Gazzetta dello Sport – si è recato adesso da Conte per definire la data del nuovo inizio del campionato. L’obiettivo è quello di farlo il 13 giugno. Se non dovesse arrivare l’ok dal Premier per via del decreto che vieta le manifestazioni sportive prima del 14, si ripartirà il 20.