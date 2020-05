Menez torna in Italia: contatti con la Reggina

L’ex attaccante rossonero Jeremy Menez, attualmente svincolato, starebbe valutando un’offerta da una squadra italiana.

Jeremy Menez può tornare a breve a giocare in Italia. L’ex attaccante del Milan sta seriamente valutando un ritorno nel paese che lo ha lanciato ad alti livelli.

Non si tratta stavolta però di un ingaggio da parte di un top club. Menez è stato contattato dalla Reggina, squadra calabrese che sta per ottenere la promozione diretta in Serie B.

Per il campionato cadetto la Reggina starebbe pensando di puntare su Menez, attualmente svincolato dopo la fine dell’esperienza all’FC Paris.

Come riportato da Alfredopedulla.com, i contatti tra il fratello-agente di Menez e la Reggina sono in piedi da tempo, con una proposta biennale sul tavolo.

Se dovesse accettare, il fantasista francese approderebbe nella terza squadra italiana della sua carriera: Menez ha già militato nella Roma dal 2008 al 2011 e nel Milan dal 2014 al 2016.

LEGGI ANCHE -> MILIK, IL NAPOLI SPARA ALTO