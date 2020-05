Milan, sfuma il terzino: l’annuncio ufficiale

Il Milan è alla ricerca di un terzino destro. I rossoneri possono depennare dalla lista il nome di Emerson, giocatore di proprietà del Barcellona.

Il Milan – alla riapertura del prossimo calciomercato – correrà ai riparti per l’acquisto di un nuovo terzino destro. I nomi fatti in queste ultime settimane sono davvero parecchi e tra questi c’è anche quello di Emerson. Il calciatore di proprietà del Barcellona non si muoverà però dalla Spagna. La conferma ufficiale è arrivata dallo stesso terzino, che ha parlato a Radio Marca: “Posso tornare al Barcellona nel giugno del 2021, ma fino ad allora rimango qui con il Betis – ammette – Ho un contratto con il Betis, sono molto felice in questo club e voglio restare”.

Emerson è finito anche nel mirino dell’Inter ma dalla Spagna giungono voci della volontà del Barcellona di puntare sul calciatore a partire dal primo luglio 2021, quando finirà il prestito al Betis. Niente da fare dunque anche per il Milan.