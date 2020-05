Milan, Inter allo scoperto: “Tonali ci piace”

Il Milan è sulle tracce di Sandro Tonali. Il classe 2000 di proprietà del Brescia piace anche all’Inter che con Ausilio è uscita allo scoperto.

Sandro Tonali è tra i profili che animeranno il prossimo calciomercato. Il centrocampista italiano classe 2000 è da tempo nel mirino del Milan. Per i rossoneri strapparlo alla concorrenza non sarà però per nulla facile.

Il nome del giocatore, infatti, è sul taccuino anche di Juventus e Inter. Il club nerazzurro – attraverso le parole di Ausilio, a Sky Sport – è uscito allo scoperto:

“Avere un’identità italiana all’Inter può essere molto importante per la costruzione del gruppo e dunque vogliamo proseguire su questa strada – dice ancora Ausilio – Tonali ha sicuramente le qualità per giocare con noi, non so se ha la qualità economica per essere acquistato.

I parametri li ha tutti per essere un giocatore nerazzurro, ma non conosco quelli di Cellino“.

Cellino non sembra intenzionato a scendere sotto i 50 milioni di euro. L’Inter, così come il Milan, è avvisata.

