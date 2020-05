Milan, idea rinnovo con clausola per Donnarumma: le ultime 

Gianluigi Donnarumma e il Milan, ora spunta un possibile rinnovo con clausola rescissoria. Secondo il CorSport, potrebbe essere questa la soluzione. Anche perché spunta un’importante confessione del portiere…

Gianluigi Donnarumma e il Milan: la soluzione potrebbe essere un rinnovo con clausola rescissoria. Lo riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola. Un’idea, questa, che rimetterebbe il Diavolo fortemente in corsa per il futuro del portiere in scadenza nel 2021.

Si parte infatti dal presupposto che il classe 99, nonostante tutto, vorrebbe restare a Milano. Gigio – rivela il quotidiano – avrebbe confessato ad amici e conoscenti che il suo desiderio è quello di prolungare, ma che difficilmente scenderà sotto il muro dei sei milioni netti che attualmente percepisce. Al momento, tuttavia, continua a dare assoluta priorità alla maglia del Milan.

Nel frattempo, a causa soprattutto della crisi economica mondiale, scarseggiano gli acquirenti o sono poco allettanti le proposte che iniziano a filtrare. Ecco perché un prolungamento di un paio di anni, con l’inserimento di una condizione di uscita, potrebbe essere una soluzione perfetta per tutti.

Il Milan potrebbe continuare a contare sul proprio fuoriclasse e sposterebbe la questione in attesa di tempi migliori; Donnarumma avrebbe invece una via di uscita sicura per il domani qualora il progetto targato Elliott non decollasse a stretto giro. L’Ad Ivan Gazidis, forte della posizione del calciatore, ora spinge per la fumata bianca.

