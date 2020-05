Milan, rinnovo Ibrahimovic: le riflessioni della società

Ibrahimovic vuole dare una mano al Milan nelle ultime partite. Il suo futuro in rossonero resta tutto ancora da scrivere, con l’infortunio che non ha aiutato.

L’infortunio ha certamente complicato i piani di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non potrà dare una mano al Milan per circa un mese, alla ripresa della Serie A.

Oggi parlare di rinnovo per il bomber appare ancor più complicato. Ibrahimovic vorrebbe tornare in campo per aiutare la squadra nelle ultime otto partite per dimostrare di essere ancora integro fisicamente.

L’infortunio al polpaccio avrebbe messo ancor di più in discussione la sua permanenza al Milan. Come riportato da ‘SportMediaset’, le richieste salariali, l’età e soprattutto l’integrità fisica sarebbero al centro delle riflessioni della dirigenza.

