Calciomercato Milan – Thiago Silva, dalla Spagna: c’è la svolta

Dalla Spagna non hanno dubbi: il futuro di Thiago Silva – accostato in questi giorni anche al Milan – non sarà più al Psg. Niente rinnovo per il brasiliano.

Thiago Silva non rinnoverà con il Psg. Il centrale brasiliano ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, che non verrà prolungato. La notizia, nell’aria ormai da settimane, trova conferme anche in Spagna. E’ l’autorevole AS a riportare che il difensore non giocherà più sotto la Torre Eiffel.

Le voci su un possibile ritorno al Milan continuano a rincorrersi ma al momento, come ammesso ai nostri microfoni dall’agente Paulo Tonietto, “non c’è niente”.

Ma non è escluso che non ci possa essere in futuro. L’obiettivo primario di Thiago Silva era, infatti, quello di continuare a giocare con il Psg. Da adesso è pronto a pensare ad altro, ad un futuro in Serie A – ipotesi che piace al giocatore e al suo entourage – magari proprio al Milan, per un ritorno che farebbe felice tutti.

