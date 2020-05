Calciomercato Milan – Quaresma, arriva la firma: le ultime

Eduardo Quaresma è uno dei calciatori, che in questi giorni, è stato accostato al Milan. Dal Portogallo arrivano novità importanti in merito al suo futuro.

Il Milan è sempre attento al mercato dei giovani. Tra gli ultimi nomi finiti sul taccuino del club rossonero c’è certamente quello di Eduardo Quaresma, difensore classe 2002 in forza allo Sporting.

Per il centrale il Diavolo avrebbe messo sul piatto un’offerta da 5 milioni di euro, rispedita al mittente. Le novità provenienti dal Portogallo oggi non sono per nulla buone: Quaresma, infatti, come riporta ‘ABola‘, avrebbe firmato il rinnovo di contratto con lo Sporting, fino al 2025.

Strapparlo adesso ai biancoverdi sarà ancora più difficile: sarebbe stata inserita, infatti, una clausola di rescissione di ben 45 milioni di euro.

Il giornale portoghese conferma che sulle tracce del calciatore c’è il Milan, così come Inter, Lipsia e Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE: NESTA RICORDA MILAN-JUVE