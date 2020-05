Milan-Juve 2003, Nesta: “Rigore tirato con incoscienza” | VIDEO

Alessandro Nesta è stato tra i protagonisti di Milan-Juventus. L’ex difensore ricorda il rigore calciato contro Buffon. Ecco le sue parole.

E’ il giorno di Milan-Juventus. 17 anni fa i rossoneri vincevano la finale tutta italiana di Champions League. Tra i protagonisti di quella notte indimenticabile c’è certamente Alessandro Nesta, che dopo aver guidato la difesa per più di 120 minuti, ha calciato un rigore praticamente perfetto, battendo Buffon:

“Tanta gente non voleva calciare il rigore, io mi sono proposto – ammette l’ex difensore ai canali ufficiali del Milan – Pensavo che il mister mi dicesse ‘ma chi te lo fa fare?’ e invece ha detto ok. Sono andato con un po’ di incoscienza anche perché aveva sbagliato gente importante come Trezeguet. Battendo quel rigore ho dimostrato a me stesso che sono forte, che ho carattere”.

Alessandro Nesta recalls the #UCL clash against Juventus at Old Trafford, 17 years on 🏆

Check it out on our App https://t.co/k2zluibzhx 📲

Sandro torna sulla Finale dell’Old Trafford 🏆

Non perderti l’intervista integrale di @Nesta sulla nostra App #SempreMilan pic.twitter.com/TKsYGFbgwy

— AC Milan (@acmilan) May 28, 2020