Sportmediaset – Milan, Jovic e Milik opzioni in attacco: le strategie

Due bomber internazionali nel mirino del Milan in vista della possibile sostituzione di Ibrahimovic. Ecco come provare a prenderli.

Il destino di Zlatan Ibrahimovic è sempre intriso di mille dubbi. Lo svedese, nonostante sarà pronto a rientrare a inizio luglio dall’infortunio, potrebbe valutare comunque l’addio al Milan.

La Svezia sembra essere la destinazione più probabile. Ecco perché il club rossonero, secondo Sportmediaset, avrebbe già puntato gli occhi su due piste praticabili per sostituirlo.

Il primo nome resta quello di Luka Jovic. Il classe ’97 è in uscita dal Real Madrid e vuole una nuova avventura da protagonista. Il Milan può puntare sull’effetto Ralf Rangnick per avvicinarsi al serbo.

Il possibile neo allenatore e manager rossonero stima Jovic particolarmente, fin dai tempi dell’Eintracht Francoforte. Inoltre il tandem ricostruito con Ante Rebic potrebbe essere molto invogliante per l’attaccante 22enne.

La seconda pista in attacco riporta ad Arkadiusz Milik. Il polacco del Napoli è molto stimato anche dalla Juventus, ma il Milan si farà trovare pronto in caso di addio agli azzurri.

La carta giusta per convincere il Napoli si chiama Franck Kessie, mediano molto apprezzato dal tecnico Gattuso. Il Milan potrebbe dunque utilizzarlo per far abbassare le pretese economiche su Milik, che sarebbe ideale scelta al centro dell’attacco futuro.

