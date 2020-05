Sportmediaset – Attesa quasi finita: arriva Rangnick

Ralf Rangnick pronto a sbarcare a Milanello. Ormai è stata decisa la data del suo approdo in rossonero per iniziare il progetto.

Non c’è una data concreta, ma si parla ormai di quando Ralf Rangnick farà finalmente il suo approdo al Milan.

Secondo Sportmediaset, l’allenatore e manager tedesco sarà sicuramente ingaggiato dai rossoneri, con cui è in contatto diretto ormai da mesi.

Manca davvero poco perché la sua avventura italiana possa iniziare. La redazione televisiva ha parlato di inizio agosto per poter vedere Rangnick varcare i cancelli di Milanello.

Il tecnico aspetterà il termine della stagione in Bundesliga e forse anche quella della Serie A italiana. Dopo di che comincerà a tutti gli effetti il suo progetto sportivo.

Nei mesi di giugno e luglio la dirigenza del Milan, in particolare Ivan Gazidis, continuerà a dialogare con Rangnick a distanza, per limare le differenze contrattuali e per iniziare a pianificare le mosse future.

Le richieste del manager Red Bull sono chiare: vuole un Milan giovane e competitivo, uno staff dirigenziale e tecnico abbinato alla sua filosofia calcistica e carta bianca sul calciomercato.

