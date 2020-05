Kessie in gruppo, le ultime da Milanello

Il Milan lavora in vista della ripresa della stagione sportiva fissata con la partita di Coppa Italia contro la Juventus.

Il Milan è pronto a riprendere gli allenamenti con la squadra al completo, fatta eccezione di Zlatan Ibrahimovic, che è volato in Svezia dopo l’infortunio. Da ieri anche Franck Kessie è tornato in gruppo:

“Domani, lunedì 1 giugno, rossoneri sui campi del Centro Sportivo di Milanello per riprendere la preparazione in vista del nuovo avvio della stagione, annunciato nei giorni scorsi dal Governo e dalle istituzioni sportive – si legge sul sito ufficiale del club – È tornato in azione anche Franck Kessie, che sabato si è unito al gruppo dopo la quarantena, per i test e un primo allenamento individuale”.

Il Milan sta preparando il ritorno in campo, previsto con la semifinale di ritorno di Coppa Italia, contro la Juventus.

