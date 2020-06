Calciomercato Milan – Tonali, l’annuncio di Cellino: “Ha deciso dove giocherà”

Il futuro di Tonali è alla Juventus o all’Inter. A dirlo è Massimo Cellino, il presidente del Brescia. Che ha ricevuto tante offerte negli ultimi mesi.

Sandro Tonali è da tempo il sogno del Milan. Rossonero da sempre, il centrocampista ha più volte ammiccato al Diavolo. Nella prossima sessione di Calciomercato lascerà sicuramente il Brescia, ma non sembra essere Milanello la sua destinazione.

Massimo Cellino, presidente delle Rondinelle, intervenuto al Corriere dello Sport ha spiegato qual è la volontà di Tonali.

PSG, Napoli, Fiorentina e addirittura Barcellona si sono fatte avanti. A quanto pare, però, come spiega Cellino, il ragazzo ha idee diverse per il suo futuro.

Ecco cosa ha detto il presidente del Brescia in merito: “Nasser lo vorrebbe a Parigi, mi ha scritto anche oggi, ma lui in Francia non vuole andare. Inter e Juve le destinazioni che preferisce”.

Cellino ha citato tutte le squadre che hanno mostrato interesse per il suo gioiellino. Fra queste non c’è il Milan, che evidentemente non ha mai fatto un’offerta concreta. Solo interesse, fine a se stesso. E ora il milanista Tonali rischia di giocare il derby con l’altra maglia.

LEGGI ANCHE >> SCARONI: “RANGNICK? ECCO COME STANNO LE COSE”