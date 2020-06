Infortunio Ibrahimovic, rientro anticipato? Le ultime

Le ultimissime news sull’infortunio di Zlatan Ibrahimovic, il quale proverà come sempre a rendersi disponibile prima del tempo.

Zlatan Ibrahimovic vuole bruciare le tappe. Il centravanti svedese come al suo solito punta al campo e al rientro anticipato, per il bene anche del Milan.

Ibra rientrerà in Italia in settimana per un controllo già programmato al polpaccio infortunato. Se il recupero dalla lesione al soleo dovesse risultare nel giusto corso, non è escluso che Ibrahimovic stesso possa accelerare i tempi.

In molti hanno scritto riguardo più di un mese di stop forzato. Ma la fibra muscolare e la volontà dell’ex PSG è nota a tutti. Ecco perché l’intenzione, secondo Sportmediaset, è quella di tornare a disposizione di mister Pioli ben prima.

Ibra punta ad esserci già nel mese di giugno, magari nell’ultima settimana, in tempo per le gare contro Roma e Spal.

