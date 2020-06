Calciomercato Milan – Colpo dal PSG: occhio al Lipsia

Conferme sull’interesse forte del Milan per il giovanissimo difensore. Ma occhio anche all’inserimento di una pretendente europea.

Solo conferme. Il Milan è sempre più vicino a tesserare Tanguy Kouassi a costo zero.

Il difensore francese vedrà scadere a breve il proprio contratto con il PSG, senza possibilità concreta di rinnovo. Come ormai risaputo da tempo, Kouassi è nel mirino del Milan, in pole per l’ingaggio del classe 2002.

Uno stopper di prospettiva approvato da Ralf Rangnick, che lo considera ideale e funzionale al suo progetto tecnico. Un colpo low-cost sul quale il club sta lavorando da tempo.

Tuttosport quest’oggi ha confermato la trattativa in stato avanzato, un forte pressing che però potrebbe trovare un ostacolo dell’ultima ora: l’inserimento di una rivale.

Il Lipsia, squadra gestita dallo stesso Rangnick a livello manageriale, si sarebbe messa sulle tracce di Kouassi, provando a dare battaglia al Milan.

I rossoneri devono dunque affrettarsi nel concludere la trattativa con l’entourage di Kouassi e convincere immediatamente lo stopper 18enne. Prima che sia troppo tardi.

LEGGI ANCHE -> RANGNICK-GAZIDIS, LE ULTIME SULL’INCONTRO