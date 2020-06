Milan, luglio di fuoco: Lazio, Juventus e Napoli in nove giorni

Sarà una ripresa di fuoco per il Milan in campionato. Fra fine giugno e inizio luglio quattro partite terribili per Pioli e i suoi ragazzi.

La Serie A riparte, e quindi anche il Milan. Che, anzi, aprirà le danze in Coppa Italia contro la Juventus. La semifinale di ritorno contro la Juventus è una chimera: infortuni, squalifiche, un risultato dell’andata negativo e la consapevolezza della forza degli avversari.

Nel calcio tutto può succedere, è vero. Pioli e i suoi ci proveranno, ma senza perdere di vista il campionato. Da lì passano le vere possibilità del Milan di agganciare l’Europa.

Oggi la Lega ha reso noto il calendario con orario, data e copertura televisiva. L’obiettivo è concludere il campionato entro inizio agosto, quindi si giocherà con una certa frequenza. La fase cruciale per la stagione del Diavolo è a cavallo fra le fine di giugno e l’inizio di luglio.

Il 28 giugno infatti si gioca Milan-Roma, il primo big match dopo la semifinale di Coppa. Tre giorni dopo c’è la SPAL, a Ferrara, l’impegno più “morbido” di quel periodo. Infatti le tre gare successiva sono un trittico da paura.

Il 4 luglio c’è Lazio–Milan, forse la partita più difficile di tutte: molto dipenderà da come la squadra di Simone Inzaghi tornerà in campo. Tre giorni e c’è di nuovo la Juventus, a San Siro; ne passeranno altri cinque e ci sarà il Napoli, al San Paolo, contro il grande ex Gennaro Gattuso che vorrà sicuramente fare bella figura.

Tre partite complicatissime per la squadra di Pioli. Serviranno grandi prestazioni per riuscire almeno a portare a casa qualche punto. Nodo cruciale se davvero il Diavolo vuole puntare all’Europa League.

