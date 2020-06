Premier League, l’audio di Fifa 20 in TV per l’effetto stadio

Fifa 20 nella realtà! Proprio così, in Premier League stanno pensando a questa pazza idea per l’audio degli stadi.

Insieme a Bundesliga e Serie A, riparte anche la Premier League. In Inghilterra il giorno della ripresa è stato fissato al 17 giugno. Ci sono ancora diverse situazioni da risolvere, e lo faranno già questa settimana con alcune importanti assemblee.

Ovviamente anche in Premier si giocherà a porte chiuse, condizione indispensabile e inequivocabile. E se in Italia siamo abituati a stadi piuttosto silenziosi, in Inghilterra proprio no. Ed è per questo che la Lega sta cercando un modo per ovviare a questo problema.

La soluzione è… Fifa 20. Stando alle ultime indiscrezioni, la Premier vorrebbe utilizzare l’audio del videogame di calcio più venduto al mondo durante le partite, così da creare un ambiente più gradevole per lo spettatore. Che deciderà se attivare o meno questo effetto stadio.

Un’idea molto interessante che potrebbe prendere corpo seriamente. Gli addetti ai lavori ci stanno lavorando. Ciò è possibile grazie al rapporto molto profondo che la EA Sports ha stabilito con la Premier League in questi anni, tanto da far diventare Fifa un partner del campionato più bello al mondo.

