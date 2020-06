Rientro Ibrahimovic, gli aggiornamenti da Milanello

Recupero Ibrahimovic, ecco le ultime da Milanello. Questa sarà una settimana importante per lo svedese data la visita in programma. Ecco data e partita in cui potrebbe rientrare.

Milan, riaprono le porte del centro sportivo. Dopo il turno di riposo concesso ieri alla squadra, oggi il gruppo è pronto a tornare in campo e a scaldare i motori in vista del 12 giugno per la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

Zlatan Ibrahimovic, già indisponibile all’appuntamento dello Stadium data la squalifica rimediata, salterebbe anche l’eventuale finale del 17 giugno data la lesione rimediata giorni fa al muscolo soleo del polpaccio destro.

Ma a tal proposito sarà una settimana decisiva per il 38enne svedese. Come infatti riferisce il CorSport, i prossimi saranno giorni determinanti per comprendere l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. E si capirà meglio anche il tipo di lavoro da affrontare per rientrare il prima possibile.

Il giocatore, nel frattempo rientrato in Svezia dopo la batosta, dovrebbe rientrare in città entro mercoledì per poi sottoporsi tra giovedì e venerdì all’atteso controllo al polpaccio. Questa sarà una visita che determinerà con ancor più precisione la situazione in essere e i giorni che lo divideranno dal ritorno in campo.

Il club si augura quanto meno che Ibra possa tornare agli inizi di luglio, quando la squadra avrebbe ancora 5-6 partite a disposizione prima di concludere la stagione. Napoli-Milan dell’11-12 luglio, o Milan-Parma del 15 luglio, potrebbe essere l’occasione giusta. Nel frattempo però salterebbe gli appuntamenti con Lecce, Roma, Spal, Lazio e Juventus in campionato.

