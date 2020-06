La rivelazione di Tare: “Ho rifiutato il Milan”

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha svelato di essere stato vicino all’approdo al Milan, ma di aver rifiutato l’ingaggio.

La scorsa estate sono fuoriusciti diversi rumors che vedevano Igli Tare accostato al Milan, per il ruolo di nuovo direttore sportivo e uomo-mercato.

Oggi è stato lo stesso dirigente della Lazio a confermare tali indiscrezioni. Lo ha rivelato nell’intervista a Sky Sport, facendo intendere di essere stato molto vicino all’approdo in rossonero.

“Potevo seriamente andare al Milan un anno fa – ha detto Tare in diretta televisiva – Non posso dire che tale idea mi affascinava, visto che sono sempre stato un estimatore del Milan e dei suoi campioni del passato, come Van Basten, Gullit, Ancelotti e Maldini”.

L’albanese ha spiegato anche i motivi del rifiuto: “Ho detto no per restare alla Lazio. Per me è un’avventura speciale, mi sento tifoso laziale. Abbiamo creato qualcosa di incredibile col lavoro e la programmazione, sono legatissimo al progetto”.

Il Milan ha deciso dunque di puntare su Frederic Massara come direttore sportivo, scelta appoggiata dal duo Maldini-Boban. Ma è possibile che tale ruolo dirigenziale sia nuovamente stravolto con l’arrivo di Ralf Rangnick.

LEGGI ANCHE -> CINQUE COLPI PER IL MILAN DI RANGNICK