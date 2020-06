Sportmediaset – Rangnick, cinque colpi per la rivoluzione Milan

Cinque calciatori nella lista della spesa per il Milan di Ralf Rangnick. Il tedesco vuole rifondare tutti i reparti della rosa rossonera.

Ralf Rangnick studia la rivoluzione in casa Milan. Il tecnico tedesco, ormai sempre più vicino al club rossonero, vuole rinforzare e cambiare i reparti della squadra.

Oggi Sportmediaset ha fatto i nomi dei cinque colpi che Rangnick vorrebbe mettere a segno in vista della prossima sessione di calciomercato.

Tutti i ruoli vedranno dei cambiamenti a livello di innesti. Ovviamente i calciatori seguiti hanno tutti le caratteristiche richieste dal progetto Gazidis: giovani e non costosi.

In difesa il Milan punterà ad un terzino destro ed un difensore centrale. Mino Raiola sta lavorando per portare Denzel Dumfries in rossonero, capitano del PSV e terzino di prospettiva considerato ormai una prima scelta.

Nikola Milenkovic della Fiorentina continua ad essere seguito dal club rossonero. I buoni rapporti tra Milan e l’agente Ramadani potrebbero far accelerare la trattativa.

A centrocampo Florentino Luis è un nome sempre attuale, vista anche la possibile apertura del Benfica alla cessione del ventenne in prestito con obbligo di riscatto.

Anche Dominik Szoboszlai è un pallino di Rangnick. Fu il tedesco a lanciare questo centrocampista di qualità classe 2000 nel Salisburgo, scovandolo direttamente dal calcio ungherese.

Infine sempre sotto l’egida di Ramadani c’è Luka Jovic, prima scelta per l’attacco del Milan. In caso di addio di Zlatan Ibrahimovic, il classe ’98 in uscita dal Real Madrid dovrebbe diventare un obiettivo più che concreto.

LEGGI ANCHE -> IBRAHIMOVIC DOMANI A MILANELLO!