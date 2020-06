Sky – Milan, Ibrahimovic rientra domani: controlli in programma

Domani Zlatan Ibrahimovic dovrebbe tornare in Italia dopo la pausa in Svezia. Controlli in vista per il polpaccio dell’attaccante.

Le ultime di Sky Sport riavvicinano Zlatan Ibrahimovic al Milan. Almeno dal punto di vista logistico, visto che domani è previsto il suo rientro in Italia.

Ibra dopo l’infortunio al polpaccio aveva concordato col club un suo rientro parziale in Svezia, per riposare accanto alla famiglia facendo fisioterapia.

Domani l’attaccante sarà in città nuovamente, per i controlli già programmati da tempo. Qualora il polpaccio di Ibrahimovic risultasse in via di guarigione, il numero 21 rossonero dovrebbe cominciare la fase di recupero completo.

L’obiettivo di Ibra è quello di rendersi disponibile alla sua squadra almeno per il match contro la Roma del 28 giugno prossimo. Il Milan però non vuole rischiare ricadute, visti anche i 38 anni del proprio attaccante.

