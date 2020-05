Milan, Ibrahimovic torna in Svezia

Ibra è volato in Svezia. L’attaccante dopo l’infortunio ha deciso di ricongiungersi con la famiglia. Qualche giorno prima del suo rientro in Italia.

Zlatan Ibrahimovic ha lasciato l’Italia. L’attaccante è volato pochi minuti fa dall’aeroporto di Linate per far ritorno in Svezia. Il campione – dopo aver trascorso la mattinata a Milanello per smaltire l’infortunio – ha deciso di raggiungere la propria famiglia. Il suo rientro in Italia è previsto fra qualche giorno in vista di un nuovo controllo.

