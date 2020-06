Milan, addio Calabria: conferme sul Bologna

Calabria è pronto a lasciare il Milan al termine della stagione. Il terzino non rientra più nei piani societari e il Bologna è intenzionato a puntare su di lui

Il Milan è pronto a cambiare volto alla sua fascia destra. La stagione di Davide Calabria non è stata certamente esaltante e i rossoneri sono intenzionati a cederlo al termine della stagione.

Le squadre interessate al giovane difensore non mancano: in Italia piace soprattutto a Fiorentina e Bologna ma attenzione alla pista che potrebbe portarlo in Spagna, al Siviglia.

Calciomercato.com conferma l’interesse da parte del club allenato da Sinisa Mihajlovic, che lo conosce molto bene. L’approdo di Davide Calabria in Emilia-Romagna potrebbe concretizzarsi soprattutto in caso di addio di Tomyasu.

Il Milan valuta il proprio calciatore 15 milioni di euro. La cessione del giocatore, cresciuto nelle giovanili del Diavolo, è davvero sempre più probabile: i rossoneri sono consapevoli di poter fare una buona plusvalenza, indispensabile nel mercato moderno. Il suo erede è già pronto e porta il nome di Dumfries ma servono i soldi di Calabria.

LEGGI ANCHE: PIOLI CAMBIA MODULO