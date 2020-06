Pioli cambia modulo per Juventus-Milan: le ultime news

Stefano Pioli riflette su un cambiamento del modulo in vista di Juventus-Milan di Coppa Italia. Le assenze possono generare novità anche tattiche nei rossoneri.

Il Milan contro la Juventus avrà diverse assenze nel ritorno della semifinale della Coppa Italia. Tra squalifiche e infortuni, Stefano Pioli dovrà pensare bene a come schierare la formazione.

Secondo quanto quanto rivelato oggi da Sportmediaset, il mister rossonero sta pensando a un cambio di modulo. A Torino potrebbe utilizzare il 4-3-2-1 invece del solito 4-2-3-1. Uno schieramento “ad albero di Natale”, dunque.

A farne le spese sarebbe Rafael Leao, che veniva dato per sostituto dello squalificato e infortunato Zlatan Ibrahimovic. Il portoghese non sta convincendo Pioli in allenamento e pertanto rischia l’esclusione.

Alle spalle di Ante Rebic agirebbero Hakan Calhanoglu e Giacomo Bonaventura. Il croato solitamente agisce da esterno offensivo, ma in Juventus-Milan potrebbe essere impiegato da punta centrale. Non la posizione migliore per esaltarlo, forse, ma il mister rossonero per il match di Torino è costretto a valutare tutte le opzioni.

VERSO JUVENTUS-MILAN, PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(4-3-2-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Bennacer, Krunic; Calhanoglu, Bonaventura, Rebic.

