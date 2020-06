Ibrahimovic è rientrato in Italia: oggi visita di controllo

Ibrahimovic è rientrato stamattina a Milano dopo una settimana dalla famiglia in Svezia. L’attaccante oggi si sottoporrà a nuovi controlli.

Zlatan Ibrahimovic è rientrato in Italia. Dopo l’infortunio al polpaccio, l’attaccante ha deciso di passare una settimana in Svezia insieme alla sua famiglia. Oggi è tornato a Milano e probabilmente in giornata si sottoporrà a nuovi controlli.

L’attaccante punta a rientrare per la fine di giugno e inizio luglio, quando il Milan sarà atteso da un trittico di partite difficilissime contro Lazio, Juventus e Napoli.

Di seguito il video di Ibrahimovic alla Malpensa di Tuttomercatoweb: