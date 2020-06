Calciomercato Milan – Assalto a Milenkovic: i dettagli dell’offerta

Il Milan vira fortemente su Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina che piace molto al club. Ecco la proposta lanciata.

Non c’è dubbio: tra i piani del Milan di Ralf Rangnick c’è quello di ingaggiare un difensore centrale titolare, un calciatore affidabile da affiancare a capitan Romagnoli.

Il nome ideale, secondo Calciomercato.com, dovrebbe essere quello di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo della Fiorentina è già stato sondato da tempo, anche grazie ai buoni rapporti con Fali Ramadani, suo agente.

Il Milan prepara l’offerta per cercare di convincere i viola: pronta una parte cash più il cartellino di Lucas Paquetà, calciatore ormai in uscita dal club rossonero.

La Fiorentina potrebbe essere tentata da questa proposta, visto che Paquetà è calciatore molto stimato e apprezzato dalle parti di Firenze.

Eppure Rocco Commisso vorrebbe blindare Milenkovic. E’ considerato l’elemento più talentuoso della difesa viola e difficilmente si intenderà sacrificarlo.

Servono 35 milioni di euro circa per il cartellino di Milenkovic. Il Milan spera di abbassare le pretese proprio puntando sulla contropartita tecnica brasiliana.

Un’operazione non facile anche per il possibile inserimento del Napoli: gli azzurri di Gattuso hanno individuato Milenkovic come eventuale sostituto di Kalidou Koulibaly, forte difensore in orbita PSG.

La trattativa può iniziare, molto dipenderà dal Milan e dall’opera di convincimento alla Fiorentina e all’entourage del centrale serbo.

