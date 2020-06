Sky – Milanello, sabato prima amichevole 11 contro 11

La squadra di Stefano Pioli starebbe preparando una prima amichevole regolare per cominciare a mettersi in moto per la Coppa Italia.

La ripresa del calcio giocato si avvicina sempre più. Lo sa bene il Milan e il suo allenatore Stefano Pioli, che sta organizzando allenamenti più approfonditi e mirati.

In vista del ritorno di semifinale di Coppa Italia, previsto per il giorno 12 giugno, a Milanello andrà in scena una prima amichevole a termini regolari, ovvero undici contro undici.

Secondo le ultime di Sky Sport nella mattinata di sabato prossimo il Milan scenderà in campo per questo test-match interno che darà risposta utili e importanti a mister Pioli.

In particolare sarà interessante vedere lo stato di forma atletica dei calciatori e di coloro che di recente hanno avuto problemi fisici e muscolari.

