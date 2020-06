Bennacer, duello Manchester City-PSG: l’idea del Milan

Ismael Bennacer conteso da Manchester City e PSG, ma il Milan ha una propria posizione netta sul giocatore. Il club rossonero crede molto in lui per il futuro.

In questi giorni Ismael Bennacer è al centro di molte voci di calciomercato. Il centrocampista del Milan piace molto a due importanti club europei.

Paris Saint-Germain e Manchester City lo hanno messo nel mirino. Addirittura è trapelato che Pep Guardiola avrebbe chiamato direttamente il giocatore per esporgli il suo progetto.

Oggi il quotidiano francese L’Equipe conferma l’interesse delle due società. Il PSG avrebbe già avviato contatti con Moussa Sissoko, agente di Bennacer. Tuttavia, la clausola rescissoria da 50 milioni di euro presente nel contratto dell’algerino rappresenta un grande ostacolo.

Il PSG non intende investire una cifra così alta per l’ex Empoli. Possibile comunque un’offerta, ma partendo da una base più bassa (30 milioni?). Anche se il calciatore gode di grande apprezzamento dalle parti di Parigi, il direttore sportivo Leonardo non si spingerà oltre un certo limite economico.

In tutto questo scenario va, ovviamente, considerata anche la posizione del Milan. Il club rossonero ha grande fiducia in Bennacer e punta a confermarlo per la prossima stagione. Salvo offerte shock, gli assalti di PSG e Manchester City verranno respinti.

Il numero 4 del Milan è stato protagonista di un’annata positiva e c’è voglia di valorizzarlo ulteriormente per il futuro. Si tratta di un calciatore che ha ancora grandi margini di miglioramento e può dare alla squadra un contributo maggiore di quello dato finora.

