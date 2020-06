André Silva continua a segnare: il Milan sorride

André Silva inarrestabile da quando il campionato in Germania è ripartito. L’Eintracht Francoforte è soddisfatto del portoghese e il Milan ‘gongola’.

La ripresa della Bundesliga si sta rivelando particolarmente positiva per André Silva. Il centravanti portoghese ha segnato 4 gol nelle ultime 5 partite disputate con l’Eintracht Francoforte.

L’ultimo ieri nella vittoria per 3-0 sul campo del Werder Brema. Per la terza gara di fila è andato in rete. Solamente contro il Bayern Monaco è rimasto a secco. L’attaccante classe 1995 è salito a quota 12 gol in 30 presenze con la maglia della squadra tedesca.

Il suo rendimento positivo può spingere l’Eintracht Francoforte ad acquistare il suo cartellino a titolo definitivo. In realtà non ci sarebbe fretta, dato che il prestito scade a giugno 2021. Ma l’operazione potrebbe essere accelerata a fine stagione.

Il Milan è contento di prestazioni e gol di André Silva, mandato in Germania nell’ambito dell’operazione che ha portato Ante Rebic in rossonero con la medesima formula (prestito biennale senza diritto di riscatto).

Il Diavolo è soddisfatto dell’attaccante croato e spera di poter raggiungere un accordo con l’Eintracht Francoforte nella prossima finestra del calciomercato. I rapporti tra le due società sono buoni e un’intesa può essere trovata.

