Calciomercato Milan – Due obiettivi per blindare la difesa

Due giovani difensori centrali piacciono molto al Milan. Si tratta di Tanguy Kouassi e Kristoffer Ajer. Potrebbero sbarcare a Milanello tra qualche mese.

Il Milan nella prossima sessione di calciomercato rinforzerà ogni reparto, a partire dalla difesa. L’unico sicuro di rimanere, ad oggi, è il capitano Alessio Romagnoli.

Mateo Musacchio ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e difficilmente rinnoverà. Leo Duarte non sta dando garanzie dal punto di vista fisico. Simon Kjaer è in prestito e va ancora deciso se riscattarlo dal Siviglia.

Calciomercato Milan – Occhi su Ajer e Kouassi

Oggi il Corriere dello Sport conferma che un obiettivo concreto del Milan è Tanguy Kouassi. Il difensore classe 2002 ha un contratto in scadenza a fine giugno con il Paris Saint-Germain e potrebbe approdare in rossonero a parametro zero. Ralf Rangnick lo ha messo nel mirino.

Il PSG vorrebbe rinnovare, ma Kouassi è allettato dalla possibilità di trasferirsi in una squadra che gli dia maggiori garanzie di impiego. A Parigi non può avere la certezza di giocare con continuità, invece al Milan le chance sarebbero maggiori. L’operazione non è stata ancora definita, ma i rossoneri vorrebbero assicurarsi il talento transalpino.

Un altro obiettivo è Kristoffer Ajer, 22enne norvegese che milita nel Celtic Glasgow. Nel suo caso è richiesto un investimento abbastanza importante, dato che il cartellino viene valutato più di 20 milioni di euro.

Il giocatore ha già fatto sapere di voler lasciare la Scozia e ci sono più club interessati. Il Milan è tra quelli che ha manifestato maggiore interesse e ci sono già stati contatti con l’agenzia SEG, che gestisce Ajer.

