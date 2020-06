PSG, tre giocatori del Milan nel mirino di Leonardo

Leonardo vorrebbe portare al PSG ben tre elementi dell’attuale organico del Milan. Non sarà facile concretizzare le trattative per il dirigente brasiliano.

Il Paris Saint-Germain guarda anche in casa Milan in vista della prossima sessione del calciomercato. Ci sono alcuni giocatori che interessano al direttore sportivo Leonardo.

Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, sarebbero tre i rossoneri nel mirino del PSG. Si tratta di Gianluigi Donnarumma, Lucas Paquetà e Ismael Bennacer.

Per quanto riguarda Gigio, una eventuale trattativa dipenderà da come si evolverà la situazione riguardante il rinnovo di contratto. Donnarumma va in scadenza a giugno 2021 e senza un accordo entro pochi mesi verrà ceduto. Il Milan può arrivare a ricavare circa 50 milioni di euro.

Paquetà in questa stagione ha tutt’altro che convinto, ma Leonardo lo stima. Proprio lui lo aveva portato al Milan nel gennaio 2019 e potrebbe provare a rilanciarlo a Parigi. La società rossonera chiede 25-30 milioni per vendere l’ex Flamengo.

Capitolo Bennacer. Il PSG è in pressing e ha pronta un’offerta da circa 30 milioni, ma il Milan è altrettanto pronto a respingerla. Nel contratto del centrocampista algerino c’è una clausola da 50 milioni e al momento il club rossonero non valuta la cessione. Sulle tracce dell’ex Empoli anche il Manchester City di Pep Guardiola.

