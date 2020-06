Thiago Silva si è offerto al Milan: vuole tornare

C’è la volontà di Thiago Silva di indossare la maglia del Milan a distanza di otto anni dall’ultima volta. Il difensore del PSG ne ha parlato con l’agente.

Thiago Silva ha voglia di tornare al Milan. Il suo contratto con il Paris Saint-Germain va in scadenza a giugno 2020 e la trattativa per il rinnovo non è decollata.

Le probabilità di un addio al PSG dopo otto anni sono molto elevate. Secondo quanto rivelato oggi dal quotidiano Tuttosport, il difensore brasiliano si è offerto al Milan tramite il suo agente.

Il club rossonero, però, al momento non sembra aver aperto troppo al suo ritorno. Infatti, Thiago Silva a settembre compirà 36 anni e percepisce un ingaggio molto elevato. Inoltre, ha qualche acciacco fisico di troppo.

I discorsi per un eventuale ritorno al Milan non sono ancora partiti concretamente. E non si sa se partiranno. Il brasiliano per esperienza e qualità potrebbe essere un buon innesto per la difesa, ma da parte sua servirebbe un drastico “sacrificio” economico.

I rossoneri stanno pensando soprattutto a profili giovani e dal basso ingaggio, però un Thiago Silva a parametro zero e con stipendio ridimensionato potrebbe fare comodo.

