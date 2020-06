Tuttosport – Torino su Krunic: la richiesta del Milan

Il Torino sta valutando il centrocampista bosniaco Krunic, che nel Milan non ha trovato troppo spazio. Ecco la richiesta economica.

Il Torino nella prossima stagione cambierà volto. Un nuovo allenatore, un nuovo progetto tecnico e anche nuovi innesti dal mercato.

Uno di questi potrebbe arrivare dal Milan: secondo Tuttosport i granata sarebbero sulle tracce di Rade Krunic, centrocampista bosniaco che da un anno milita con i rossoneri.

Krunic, già cercato dal Toro ai tempi dell’Empoli, non è un titolare nel Milan di Pioli. Per tale motivo potrebbe non disdegnare una cessione in una realtà che gli garantirebbe maggiore spazio e visibilità.

Il Milan non intende dichiarare Krunic incedibile, ma allo stesso tempo non intende rischiare una minusvalenza.

Il classe ’93 viene valutato dal Milan 8 milioni di euro, praticamente la stessa cifra investita dal club di via Aldo Rossi l’estate scorsa per ingaggiarlo dall’Empoli.

