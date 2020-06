Milan, assalto a Bennacer: c’è la fila

Non solo Manchester City e Psg sulle tracce di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino del Milan piace ad un altro club inglese.

Il tormentone Ismael Bennacer sembra solo appena cominciato. La clausola rescissoria di 50 milioni di euro non tiene alla larga le pretendenti al centrocampista algerino. I club sulle tracce dell’ex Empoli non sono certo di seconda fascia.

Manchester City e Psg – come raccontato in questi ultimi giorni – vogliono il giocatore ma l’offerta di circa 30 milioni di euro sarebbe stata mandata al mittente dal Milan.

Col pagamento della clausola il club rossonero non potrebbe far nulla ma la volontà di Bennacer, ad oggi, è quella di continuare a giocare nel Milan. Club accettato, l’estate scorsa rifiutando altre offerte, quella del City compreso.

La notizia proveniente dall’estero, da La Source Parisienne, e ripresa in Inghilterra dal ‘Daily Mail’, è che oltre alla squadra di Guardiola e Tuchel, ci sarebbe anche il Manchester United di Solskjaer, interessato al centrocampista