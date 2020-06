Gabbia, l’esordio e il nonno abbonato da 50 anni

Il giovane difensore rossonero Matteo Gabbia ha parlato ad una platea di ragazzi dell’importanza della famiglia e dello sport.

La onlus Cometa ha organizzato un webinar tra calciatori e giovanissimi appassionati.

Il difensore del Milan Matteo Gabbia si è reso partecipe di una chiacchierata on-line di fronte a 200 ragazzi, per il tema “Lo Sport cambia la vita”.

Molto carine ed emozionanti le parole di Gabbia sul suo sogno di giocare in Serie A con la maglia rossonera: “Bisogna cercare la felicità nelle cose che si fanno. Non sempre si raggiungono gli obiettivi, ma è fondamentale lavorare con amore e passione, senza avere rimpianti”.

Sul suo esordio in Milan-Torino: “Una grande emozione debuttare a San Siro. Per di più di fronte a mio nonno, tifoso milanista doc e abbonato da 50 anni. Devo molto ai miei nonni, mi hanno insegnato il rispetto e l’educazione. Da queste basi cercherò sempre di fare meglio e maturare come uomo e calciatore”.

