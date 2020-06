Sky – Ibrahimovic presente a Milanello: le ultime

Zlatan Ibrahimovic ha iniziato la riabilitazione per guarire dall’ultimo infortunio. Oggi ha lavorato a Milanello, il noto centro sportivo del Milan.

Zlatan Ibrahimovic al lavoro per recuperare prima possibile dall’infortunio al polpaccio destro. L’esame fatto ieri ha dato buone risposte e tra 10 giorni ci sarà un ulteriore controllo. C’è fiducia.

Oggi Sky Sport riporta che il centravanti svedese è a Milanello per la riabilitazione. Come già emerso ieri, Ibrahimovic non dovrebbe poter giocare per circa 4 settimane. Il Milan spera di averlo a disposizione per i match contro Lazio e Juventus del 4 e 7 luglio.

Il rientro del campione svedese per quelle sfide sarebbe molto importante. Zlatan è un punto di riferimento per il gruppo rossonero, composto soprattutto da giovani giocatori. Per qualità tecniche e caratteriali può dare un grande contributo.

