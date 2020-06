Juventus-Milan: Saelemaekers e Paquetà vogliono una chance

Alexis Saelemaekers e Lucas Paquetà sperano di avere un’occasione da titolari in Coppa Italia. Per Juventus-Milan diverse assenze tra i rossoneri di Stefano Pioli.

Stefano Pioli per Juventus-Milan di Coppa Italia dovrà rinunciare a diversi giocatori e sta ancora studiando la formazione. Ha dubbi sia sul modulo che sui calciatori da schierare a Torino.

Tra coloro che sperano di avere un’occasione dal primo minuto ci sono Alexis Saelemaekers e Lucas Paquetà. Solitamente considerati delle riserve, ma all’Allianz Stadium non è escluso un loro impiego.

Il laterale destro belga potrebbe trovare spazio da terzino oppure in posizione più avanzata. Molto dipenderà dalle condizioni di Andrea Conti, che ha avuto problemi muscolari ed è a rischio per Juventus-Milan. Il suo sostituto naturale è Davide Calabria, che però potrebbe essere dirottato a sinistra a causa dell’assenza per squalifica di Theo Hernandez e della poca fiducia in Diego Laxalt.

Saelemaekers potrebbe rimpiazzare anche Samuel Castillejo come esterno avanzato in caso di conferma del 4-2-3-1. Un cambio di modulo, invece, potrebbe favorire l’inserimento di Paquetà. Ad esempio, il 4-3-2-1 o il 4-3-1-2.

Il brasiliano ex Flamengo potrebbe trovare spazio da mezzala sinistra oppure da trequartista. La sua stagione è stata molto negativa prima dello stop della Serie A e ripartire da una buona prestazione a Torino sarebbe ideale. Il suo nome rimane sempre al centro di voci di mercato

