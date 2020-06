Florentino Luis, l’agente lancia un messaggio al Milan

Bruno Carvalho Santos, agente di Florentino Luis, avverte il Milan che non sarà facile aggiudicarsi il talento del Benfica. Ci sono altre squadre in corsa.

Non è un mistero l’interesse del Milan per Florentino Luis, centrocampista del Benfica. Già a gennaio c’è stato un tentativo concreto da parte del club rossonero, pronto a tornare alla carica in estate.

Il talento classe 1999 è ritenuto il profilo adatto per rinforzare la mediana e per caratteristiche andrebbe a costituire un’ottima coppia con Ismael Bennacer. È un giocatore più fisico rispetto all’algerino e viene soprannominato O Polvo, il polpo, per la sua abilità nel recuperare palloni.

Ma il Milan dovrà fare molta attenzione ai club concorrenti. Bruno Carvalho Santos, agente di Florentino Luis, a ESPN ha messo in guardia i rossoneri: «È uno dei giovani centrocampisti difensivi più quotati in Europa, quindi al momento c’è un grande interesse per lui. Si è parlato molto di Milano, ma posso dirti che c’è molta concorrenza per assicurarselo. Ci sono club in Inghilterra, Germania e Spagna che lo seguono da vicino».

La società rossonera non è l’unica in corsa. In queste settimane si è parlato pure di Manchester United, che ha già avuto contatti con Bruno Carvalho Santos a gennaio. Anche altre squadre hanno messo il talento del Benfica nel mirino. Bayer Leverkusen e Betis Siviglia in particolare.

Prezzo sui 35-40 milioni di euro, nonostante Florentino Luis abbia perso il posto da titolare a novembre. Il club di Lisbona ritiene che il giovane calciatore abbia un grande potenziale e spara alto sulla valutazione, sperando di ricavare il più possibile.

