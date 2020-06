Calciomercato Milan – Nuove conferme: Bakayoko vuole tornare

Bakayoko spinge per tornare al Milan, parola di Fabrizio Romano. Al momento però non c’è una trattativa.

Tiemoué Bakayoko vuole tornare al Milan, ormai ci sono pochi dubbi. Una volontà chiara, netta. Oggi è al Monaco in prestito dal Chelsea. Non resterà nel Principato, né a Londra. Milano-bis è il suo sogno più grande.

Il centrocampista è rimasto in contatto coi compagni di squadra. Quest’anno in diverse occasioni gli ha fatto visita a San Siro, con tanto di saluti negli spogliatoi. Al Milan ha lasciato un pezzo di cuore e nel suo futuro vede ancora rossonero.

A confermare questa indiscrezione è Fabrizio Romano, giornalista esperto di Calciomercato. “Lui vorrebbe certamente tornare al Milan, di corsa. Ma ad oggi non c’è una trattativa reale per riprenderlo“, le sue parole ai colleghi di Calciomercato.com.

Bakayoko costa molto e guadagna tanto. Una trattativa difficile, ancora tutta – eventualmente – da impostare. Molto dipenderà anche da Rangnick. Sicuramente un centrocampo con Tiemoué e Bennacer potrebbe essere la formula giusta.

Dalla Francia ci sono anche voci su Tanguy Kouassi, il giovane difensore centrale del Paris Saint-Germain. Alcune fonti danno l’affare per fatto con il Milan, altre invece negano. Romano sta con quest’ultime: “Il PSG ha offerto il rinnovo a Kouassi da tempo ed è convinto che il giocatore possa accettare. Non ci sono ancora firme ma il PSG è fiducioso per blindarlo“.

LEGGI ANCHE >> IDEA NAINGGOLAN: ECCO LA CONFERMA