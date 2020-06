Milan, idea Nainggolan: la conferma di Giulini

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato del futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista è stato accostato anche al Milan in questi ultimi giorni

Futuro tutto da scrivere per Radja Nainggolan. Il centrocampista, rinato con la maglia del Cagliari, non rimarrà in Sardegna. I rossoblu non hanno, infatti, un diritto di riscatto da poter esercitare.

Il calciatore farà così ritorno all‘Inter ma negli ultimi giorni l’ex Roma è stato accostato anche al Milan ma non solo.

L’ottima stagione di Nainggolan non è, infatti, passata inosservata e sulle sue tracce ci sono anche i giallorossi, che sognano un clamoroso ritorno, e la Fiorentina.

Il numero uno del Cagliari, Tommaso Giulini, intervenuto ai microfono di Radio Radio ha così parlato del futuro del centrocampista: “Sarà molto difficile trattenere Nainggolan al Cagliari.

E’ un giocatore fortissimo, tante società importanti lo vorrebbero ma io credo che nella prossima stagione possa rientrare nella rosa dell’Inter”.

LEGGI ANCHE: SCAMBIO CON LA ROMA