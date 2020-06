Calciomercato Milan – Asse con la Roma: scambio con Rodriguez

Il futuro di Ricardo Rodriguez non sarà di certo al Milan. Il terzino sinistro svizzero che farà ritorno in Italia potrebbe approdare alla Roma. Idea scambio

Ricardo Rodriguez è pronto a far rientro alla base. Il terzino sinistro svizzero – salvo clamorosi cambi di programma – non verrà riscattato dal Psv Eindhoven. La crisi economica per via dell’emergenza coronavirus ha complicato i piani di molte società e gli olandesi, nonostante abbiano apprezzato le prestazione dell’ex Wolfsburg, sono intenzionati a non trattenerlo.

Il futuro di Rodriguez, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2021, non sarà comunque al Milan. Il giocatore ha voglia di mettere minuti nelle gambe, in vista di un Europeo da giocare da protagonista, e con Theo Hernandez in rosa farlo è alquanto complicato.

Il suo addio definitivo alla maglia rossonera appare dunque scontato. Sulle sue tracce, come riportato in questi giorni in Olanda, ci sarebbe anche la Roma.

I giallorossi devono fare i conti con l’età di Kolarov e vorrebbero puntare sull’affidabilità dello svizzero. Il club capitolino hanno però un pacchetto arretrato che conta troppi terzini destri e molti di questi sono in esubero come Alessandro Florenzi.

L’italiano farà ritorno dal prestito dal Valencia, una volta terminata la stagione e a Roma è difficile che rimanga. Uno scambio tra l’esterno azzurro e Rodriguez porterebbe certamente dei benefici ad entrambe le squadre.

Con il Milan che avrebbe in rosa un nuovo esterno capace di giocare anche alto e di poter dare il cambio a Castillejo.

Un’idea che potrebbe decollare in un mercato, come quello che ci aspetta, che si baserà soprattutto sugli scambi.

