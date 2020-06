Milanello, partita in famiglia: bene Paquetà, il risultato

Partitella oggi a Milanello undici contro undici, utile a mister Pioli per provare la formazione da schierare contro la Juventus.

Come da programma, nella tarda mattinata di oggi è andata in scena una partitella amichevole in famiglia presso il centro sportivo di Milanello.

I calciatori del Milan, divisi tra prima squadra e Primavera, si sono affrontati in questo test-match interno, utile a mister Pioli per valutare le condizioni dei suoi elementi.

La sfida tra titolari e riserve si è conclusa col punteggio di 3-1 per i primi. In vantaggio però sono andate le giovani alternative, grazie al gol nel primo tempo di Olzer.

Nella ripresa grande reazione dei ‘big’. In particolare con Lucas Paquetà, autore di una doppietta. In rete anche Giacomo Bonaventura.

I due centrocampisti, in cerca di rilancio, hanno dato dunque ottime risposte e si prenotano per un posto dal 1′ minuto contro la Juventus venerdì prossimo.

Pioli ha provato due formazioni diverse: prima il 4-2-3-1, modulo utilizzato nelle ultime uscite ufficiali. Poi il 4-3-2-1, con due fantasisti alle spalle dell’unica punta.

