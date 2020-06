Sportmediaset – Infortunio Ibrahimovic, rientro col Lecce difficile

Le ultime news sul recupero in campo di Zlatan Ibrahimovic: il bomber del Milan sta cercando di accelerare i tempi.

La redazione di Sportmediaset ha dato poco fa gli aggiornamenti sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, fermo per una lesione al polpaccio.

L’attaccante del Milan vuole bruciare i tempi, visto che gli ultimi controlli hanno evidenziato come il recupero muscolare stia procedendo al meglio.

Oggi diversi quotidiani hanno scritto di un rientro decisamente anticipato: Ibrahimovic vorrebbe essere in campo per la ripresa del campionato, il 22 giugno in Lecce-Milan.

Difficile però, secondo le ultime news, che lo svedese possa giocare già al Via del Mare. I medici del Milan non vogliono esagerare e appare più probabile una presenza di Ibra contro la Roma, il 28 giugno prossimo.

Sicura invece la sua assenza in Coppa Italia, venerdì prossimo contro la Juventus. Ibrahimovic oltre ad essere infortunato è anche squalificato. Purtroppo sarà k.o. anche per un eventuale finalissima, prevista per il 17 giugno.

