Calciomercato Milan – Inserimento per Mandragora: sfida alla Roma

Anche i rossoneri si iscrivono alla corsa a Rolando Mandragora, centrocampista dell’Udinese ma di ritorno alla Juventus.

La Juventus sta per riaccogliere in casa propria Rolando Madragora. Il centrocampista napoletano è in via di rientro dopo il periodo all’Udinese.

I bianconeri dovrebbero spendere i 26 milioni di euro della cosiddetta clausola di ‘recompra’. Ma non per trattenere Mandragora, bensì per girarlo in altri lidi al fine di ottenere una plusvalenza.

Secondo Il Tempo negli ultimi giorni la Roma e la Juventus starebbero ragionando su uno scambio di centrocampisti: Mandragora verso la capitale e Bryan Cristante (ex Milan) in maglia bianconera.

Uno scambio che genererebbe due plusvalenze importanti. Ma la Roma non è l’unica opzione per Mandragora: anche il Milan e la Fiorentina sarebbero sulle tracce del classe ’97.

Ai rossoneri farebbe comodo l’ingaggio dell’ex genoano, da affiancare a Bennacer in mezzo al campo. Servirà però uno sforzo economico non da poco: la Juve chiede almeno 30 milioni di euro per cedere Mandragora in vista della prossima stagione.

Non è da escludere una possibile operazione più larga: se dovesse saltare lo scambio con la Roma, la Juventus potrebbe agire nello stesso modo con i rossoneri. Nella trattativa magari l’inserimento di uno tra Paquetà e Calhanoglu.

