Calciomercato Milan – Torino, tutto su Bonaventura: Izzo la chiave

Il jolly di centrocampo del Milan Giacomo Bonaventura potrebbe finire al Torino: i granata infatti stanno provando il colpo.

Una sola certezza nel futuro di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista lascerà il Milan a fine stagione, ma ancora non ha deciso in quale altro lido approdare.

Il numero 5 è cercato dalla Roma, che sembra in pole per ingaggiarlo a costo zero, ma anche dal Torino. Nelle ultime ore i granata sembrano aver accelerato in questa direzione.

Secondo Calciomercato.com il nuovo d.s. Vagnati vuole assolutamente portare Bonaventura al Toro. Ma per farlo dovrà convincere l’agente Mino Raiola, che come al solito muoverà i fili della situazione.

Bonaventura potrebbe essere spinto ad accettare il Torino ad una condizione: che il club piemontese accetti di cedere Armando Izzo, difensore italiano anch’egli facente parte della scuderia Raiola.

Izzo vuole un trasferimento verso una big: Inter e Siviglia lo cercano da tempo e Raiola intende accontentarlo. Un compromesso a cui il Torino dovrà dare l’ok per sperare di arrivare a Bonaventura.

Non solo il centrale granata: anche il terzino Mohamed Fares della SPAL potrebbe entrare in questo valzer di mercato, tutto controllato dal solito vulcanico Raiola.

