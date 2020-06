Sorpresa Ibrahimovic: lo svedese ora punta Lecce-Milan 

Zlatan Ibrahimovic, altro che luglio inoltrato: lo svedese cerca di essere pronto già per fine giugno! Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il 38enne ha già puntato Lecce-Milan per un gran colpo di scena.

Milan, Zlatan Ibrahimovic potrebbe clamorosamente bruciare le tappe in vista del rientro. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sta prendendo corpo un’idea sorprendente in casa rossonera: essere disponibile già per Lecce-Milan del 22 giugno o al massimo Milan-Roma del 28.

Sarebbe stato direttamente lo svedese a confessare tale possibilità ad amici e conoscenti. Passata la grande paura relativa a un ipotetico coinvolgimento del tendine d’Achille, il polpaccio sta meglio e ora filtra grande fiducia tra le parti. Per Stefano Pioli si tratterebbe di una manna dal cielo, anche se si trattasse solo di un impiego misurato o simbolico con una presenza in panchina.

La cautela ovviamente resta d’obbligo, ma è questo quanto giunge da Milanello. Segnali incoraggianti percepiti già ieri quando Ibra ha accantonato pesi e attrezzi in palestra per iniziare le terapie di riabilitazione. E’ carico a mille, e questo contribuisce favorevolmente sul piano della guarigione.

Se i muscoli del polpaccio dovessero rispondere positivamente, i nuovi accertamenti potrebbero anche essere anticipati di qualche giorno rispetto alla tabella di marcia. Il possibile colpo di scena, dunque, è davvero dietro l’angolo. E sarebbe di vitale importanza in vista di questo determinante rush finale.

