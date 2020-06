Rakitic: “Al Barcellona ancora per un po’”

Ivan Rakitic non si muoverà dal Barcellona. Ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore, accostato anche al Milan, nel corso di un’intervista. Ecco le sue parole.

Con Boban come dirigente il Milan e i suoi tifosi hanno sognato l’arrivo in Italia di Ivan Rakitic. Dalla Spagna si sono rincorse le notizie, nei mesi scorsi, che volevano i rossoneri in pressing per il talento del Barcellona. Oggi le voci si sono spente e dallo stesso calciatore giunge la parola fine.

Il croato è stato accostato in questi giorni anche a Juventus e Inter ma nella sua testa sembra esserci solo il club blaugrana: “Non devo pensare ad altro che al campo – ammette a ‘Tportal’ l’ex Siviglia – Mi sono allenato bene, mi sento bene e sono sicuro che resterò ancora per un po’ al Barcellona”.

