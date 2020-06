Berlusconi esulta: il suo Monza è ufficialmente in B

Ottima notizia per Berlusconi e Galliani: il Monza, club gestito dai due ex rossoneri, è ufficialmente promosso in Serie B.

Il Monza è ufficialmente promosso in Serie B. La notizia arriva dal Consiglio Federale andato in scena oggi per stabilire le regole sulla ripartenza del calcio italiano.

Oltre a discutere del Piano B per la massima serie, si è deliberato riguardo alle promozioni dirette dalla Lega Pro al campionato cadetto.

Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani è stato promosso in B, così come Vicenza e Reggina. In pratica le tre squadre in testa ai rispettivi gironi di Serie C sono state ammesse direttamente al campionato di B 2020-2021.

Una bella notizia per l’ex presidente del Milan, che ha acquisito il Monza assieme a Galliani proprio col progetto di portare i brianzoli per la prima volta in Serie A.

Inoltre il campionato regolare di C è ufficialmente concluso: si disputeranno nelle prossime settimane i playoff ed i playout per decretare gli ultimi verdetti sul campo.

