Serie A, blocco retrocessioni: la decisione del Consiglio federale

Ecco cosa ha deliberato il Consiglio Federale sull’idea di bloccare le retrocessioni in B in caso di nuovo stop del campionato.

Il Consiglio Federale andato in scena quest’oggi ha stabilito le regole da seguire per il proseguo della stagione, in particolare quelle relative ad un ipotetico nuovo stop.

Secondo le indiscrezioni pubblicate da TMW.com, bocciatura in arrivo per il blocco delle retrocessioni nella stagione in corso.

Un’ipotesi lanciata da alcuni club della massima serie, che in caso di utilizzo dell’algoritmo per concludere la stagione 2019-2020 avevano pensato di non consentire retrocessioni.

Il Consiglio ha sposato invece la linea Gravina: passa l’opzione del presidente FIGC, che propone l’utilizzo del suddetto algoritmo per decretare non solo le retrocessioni in B, ma anche l’accesso alle competizioni UEFA.

Non bocciati definitivamente Playoff e Playout. Tale ipotesi verrebbe presa in considerazione solo se ci fossero le tempistiche giuste per far disputare gli spareggi.

In caso di stop oltre il 10 luglio prossimo invece, spazio all’algoritmo che genererà la classifica finale.

